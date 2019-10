Rejet de Goulard: le président français Emmanuel Macron a « besoin de comprendre »

Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi « ne pas comprendre » les raisons du rejet de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne, évoquant d’un ton acide « ce qui s’est joué de ressentiment, peut-être de petitesse » dans le vote des eurodéputés « Je me suis battu pour un portefeuille, j’ai soumis trois noms », a commenté le chef de l’Etat lors d’une conférence de presse à Lyon: « On m’a dit +votre nom est formidable, on le prend+ et puis on me dit finalement +on n’en veut plus+. Il faut qu’on m’explique ».

Selon Emmanuel Macron, la présidente élue de la Commission, Ursula Von der Leyen, l’aurait assuré avoir obtenu l’accord des groupes PPE (centre-droit), PSE (social-démocrate) et Renaissance (centriste et libéral) à la candidature de Mme Goulard. « Je ne comprends pas comment, quand la présidente de la commission nommée a une discussion avec les trois présidents de groupe et (qu’ils) se mettent d’accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j’ai besoin de comprendre », a-t-il poursuivi.

« Je suis très détendu, ce qui m’importe c’est le portefeuille. J’ai besoin de comprendre ce qui s’est joué de ressentiment, peut-être de petitesse », a insisté le président français.

L’entourage d’Emmanuel Macron avait jugé auparavant que Mme Goulard, sèchement retoquée jeudi par 82 voix contre 29, avait fait les frais à Bruxelles « d’un jeu politique qui touche la Commission européenne dans son ensemble ».

Source: Belga