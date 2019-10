Philippe Gilbert emmènera l’équipe Deceuninck-Quick Step au Tour de Lombardie

Double vainqueur de l’épreuve, en 2009 et 2010, Philippe Gilbert sera le leader de la formation Deceuninck-Quick Step lors du Tour de Lombardie, le cinquième et dernier Monument de la saison, samedi. Gilbert disputera la ‘Classique des feuilles mortes’ pour la 12e fois. Outre ses victoires en 2009 et 2010, il compte aussi deux places dans le top-10, 8e en 2011 et 7e en 2014. Il s’agira de la dernière course de la saison de Gilbert et donc de sa dernière apparition sous le maillot de l’équipe Deceuninck-Quick Step puisqu’il rejoindra Lotto Soudal en 2020.

Gilbert aura à ses côtés l’Italien Eros Capecchi, le Français Rémi Cavagna, le Luxembourgeois Bob Jungels, le Britannique James Knox, l’Espagnol Enric Mas et le Tchèque Petr Vakoc.

« Nous avons remporté deux Monuments cette année (Milan-Sanremo avec Julian Alaphilippe et Paris-Roubaix avec Gilbert) et nous sommes très motivés pour terminer la saison européenne avec une autre solide performance en Lombardie, une belle course où nous avons goûté au succès plusieurs fois », a déclaré le directeur sportif Davide Bramati. « La route n’apporte rien de nouveau, ce qui signifie que c’est le même parcours difficile qui finira par faire une sélection sérieuse à l’approche de la dernière côte, la Battaglia, qui devrait être décisive, comme ce fut le cas tant de fois par le passé. »

Source: Belga