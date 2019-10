Les organisations patronales belges lancent un appel pour éviter un « no deal »

A l’occasion du Conseil européen des 17 et 18 octobre et à quelques semaines de la date du Brexit, les organisations patronales belges relancent un appel pour éviter un « no deal », soit un Brexit sans accord, indiquent dans un communiqué jeudi la FEB, l’UWE, le Voka et le Beci. Les organisations patronales redoutent une sortie du Royaume-Uni sans accord qui « causerait un préjudice économique énorme à notre pays ».

« Les organisations patronales souhaitent qu’un accord de retrait puisse être conclu et que les négociations sur la relation future entre l’Union européenne et le Royaume-Uni puissent démarrer rapidement pendant la phase de transition. Les organisations patronales plaident pour un partenariat le plus approfondi possible, afin de maintenir les importants flux commerciaux, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur européen et une concurrence loyale », disent-elle.

Les organisations patronales relèvent aussi l’incertitude liée à un nouveau report du Brexit. Mais, elles estiment qu’un nouveau report, « pour autant que l’on continue à rechercher un accord négocié » est une solution préférable à une sortie sans accord.

En cas de sortie sans accord, les employeurs rappellent que « les entreprises belges doivent prendre les mesures nécessaires et les autorités doivent tout mettre en œuvre pour minimiser l’impact d’un éventuel ‘no deal' ». Ils demandent aussi la création d’un point de contact central auquel les entreprises peuvent poser toutes leurs questions opérationnelles.

Enfin, les organisations patronales demandent des mesures additionneles en cas de sortie sans accord. « Les organisations patronales appellent dès lors le gouvernement fédéral à désigner un gestionnaire de crise chargé de prendre des mesures supplémentaires pour en limiter l’impact et de trouver des solutions aux situations imprévisibles qui surviendront », précisent-elles notamment.

Source: Belga