Le conseil d’administration de Finanpart suspendu à cause d’un « blocage »

Une interruption de séance est intervenue peu après 19h30 jeudi au conseil d’administration de Finanpart, structure intermédiaire entre Enodia et Nethys, a indiqué à Belga Fabian Culot, administrateur MR. Alors que le CA doit proposer trois noms pour siéger au sein du nouveau conseil d’administration de Nethys, et qu’une « large concertation a déjà eu lieu à ce sujet », Ecolo a souhaité s’abstenir, précise-t-il, car le parti « n’exclut pas de proposer un quatrième nom ultérieurement ». « S’ils n’assument pas, il n’y aura pas de nouveau CA demain. Nous attendons donc un déblocage », souligne Fabian Culot. En effet, PS et MR ne voient pas « pourquoi ils devraient soutenir » ces noms alors qu’Ecolo s’abstient. « Nous souhaitons que les nouveaux administrateurs aient un soutien le plus large possible. »

Le CA de Finanpart se déroulait jeudi soir à Liège, dans la foulée du CA d’Enodia (ex-Publifin), maison-mère de Nethys. Lors du conseil d’administration d’Enodia, Muriel Targnion (PS) a annoncé qu’elle démissionnerait de la présidence d’Enodia au prochain CA, prévu le 14 novembre.

Source: Belga