L’ancien gardien de Chelsea Petr Cech se met au hockey sur glace

L’ancien gardien de but de Chelsea et d’Arsenal Petr Cech va troquer ses crampons contre des patins à glace: le Tchèque s’est engagé avec le club de hockey sur glace de Guildford Phoenix, qui évolue en 4e division britannique. C’est ce que le club a annoncé mercredi. Cech, 37 ans, a mis un terme à sa carrière de footballeur en juin dernier après une ultime saison sous le maillot d’Arsenal.

« Après 20 ans en tant que footballeur professionnel, c’est une merveilleuse expérience de pouvoir pratiquer le sport auquel j’adorais jouer et que j’adorais regarder quand j’étais enfant », a-t-il expliqué. « J’espère pouvoir aider cette jeune équipe à atteindre ses objectifs et à remporter le plus de matchs possible quand j’aurai la chance de jouer », a poursuivi Cech.

Cech a remporté notamment quatre titres de champion d’Angleterre, quatre Coupes d’Angleterre, une Ligue des champions (2012) et l’Europa League (2013) avec Chelsea, où il a évolué de 2004 à 2015. Il a ensuite rejoint Arsenal, ajoutant une Coupe d’Angleterre à son palmarès en 2017.

L’ancien gardien est retourné à Chelsea cet été en tant que conseiller technique.

Source: Belga