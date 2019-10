Diables Rouges – Saint-Marin n’était « qu’un sparring-partner pour la Belgique », selon son coach

Saint-Marin s’est lourdement incliné face aux Diables Rouges (9-0) scellant la qualification de la Belgique pour la phase finale de l’Euro 2020 jeudi au stade Roi Baudouin. Ce qui faisait dire au sélectionneur national saint-marinais Franco Varrella que son équipe « n’était pas plus qu’un sparring-partner » jeudi soir. « La Belgique a montré beaucoup d’envie et a joué à un haut rythme. Leur premier but est tombé tard (28e minute, ndlr), mais ils auraient pu marquer beaucoup plus tôt. C’est lourd pour nous. Je pense que la Belgique peut gagner l’Euro. Ils jouent bien ensemble et sont très forts. Ils développent un football très agréable à regarder. Nous avions aussi perdu 9 à 0 contre la Russie, mais c’était un jeu très physique. Aujourd’hui, nous avons été dominé par un adversaire techniquement supérieur. »

Source: Belga