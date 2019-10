Diables Rouges – Eden Hazard exprime sa soif de record après la qualification: « On avait envie du dixième »

Les Diables Rouges ont atomisé Saint-Marin jeudi soir à domicile sur le score de 9-0. Cela leur a permis de valider définitivement leur billet pour l’Euro 2020. Le capitaine de la Belgique Eden Hazard regrettait toutefois de ne pas avoir inscrit ce dixième but qui aurait pu marquer la plus grosse victoire de l’histoire belge. La Belgique s’est baladée jeudi soir au Stade Roi Baudouin face au petit poucet Saint-Marin. Les troupes de Roberto Martinez en ont profité pour égaler les plus grosses performances belges réalisées tout d’abord face au même adversaire en 2001 (10-1) puis contre Gibraltar en 2017 (9-0). « On avait envie du dixième mais on ne l’a pas eu, dommage », a débuté Eden Hazard à l’issue de la rencontre au micro de la RTBF.

Le capitaine des Diables Rouges s’est ensuite penché sur le scénario de la rencontre. « On a bien commencé le match. On a eu quelque occasions, on aurait pu marquer plus vite. Mais on sait bien que dans ce genre de match, il faut être patient. Si on continuait à jouer de la façon dont on a joué aujourd’hui, on allait marquer. Pour eux, c’était compliqué aussi après le premier but encaissé. Pour nous, c’est bien, la confiance est encore là avec l’équipe nationale. »

Source: Belga