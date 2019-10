Diables Rouges – Avec un 9-0 contre Saint-Marin, la Belgique qualifiée pour l’Euro 2020, Lukaku taille 51

La Belgique est le premier pays qualifié pour la phase finale de l’Euro 2020 de football. Les Diables Rouges se sont en effet imposés 9 à 0 (mi-temps: 6-0) face à Saint-Marin au Stade Roi Baudouin jeudi s’assurant d’une des deux premières places qualificatives du groupe I. Les six buts de la première mi-temps ont été inscrit en 18 minutes. Bien servi par Eden Hazard, son capitaine, Romelu Lukaku fêtait comme il se doit, à la 28e minute (1-0), son 50e but sous la vareuse belge. Le compteur était ouvert. Nacer Chadli, d’un envoi lointain, doublait la mise trois minutes plus tard (2-0). Brolli marquait ensuite contre son camp à la 35e, c’était déjà 3-0.

Romelu Lukaku inscrivait ensuite un second personnel à la 41e (4-0) et le 51e de sa carrière internationale. C’était même 6-0 à la mi-temps avec Toby Alderweireld (43e) et Youri Tielemans (45e+1).

En seconde période, Christian Benteke à peine monté au jeu inscrivait le 7e but à la 79e. Même scénario pour le jeune Yari Verschaeren, 18 ans, buteur sur un penalty qu’il a lui-même forcé à la 84e (8-0). Timothy Castagne fixera le score final à 9-0 (90e).

Il s’agira pour la Belgique d’une quatrième participation d’affilée à un grand tournoi et d’une sixième qualification pour la phase finale d’un championnat d’Europe. L’édition 2020 sera organisée dans pas moins de douze pays, c’est une première, entre le 12 juin et le 12 juillet l’année prochaine.

Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich, Rome, Saint-Petersourg, et Londres (où se joueront les demi-finales et finale) ont été désignés. Le tirage au sort pour les 24 pays qualifiés est prévu le 30 novembre à Bucarest.

Les devoirs des Diables Rouges ne sont pourtant pas finis dans ce groupe avec un déplacement au Kazakhstan dimanche (15h00) et une visite à la Russie le 16 novembre (18h00) à Saint-Petersbourg. La campagne se clôturera le 19 novembre (20h45) contre Chypre au stade Roi Baudouin.

Source: Belga