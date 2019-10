Battu par Federer, Goffin n’est plus que 10e dans la course au Masters

David Goffin (ATP 14) maudira sans doute encore un petit temps les cinq balles de premier set qu’il n’a pas pu concrétiser, jeudi, en huitième de finale du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Shanghai, doté de 7.473.620 dollars, contre Roger Federer (ATP 3). Battu 7-6 (9/7), 6-4 par le Suisse, le Liégeois a en effet également fait une mauvaise affaire dans la course aux ATP Finals, le Masters à Londres, du 10 au 17 novembre. David Goffin espérait prendre une revanche de sa défaite sévère subie à l’US Open – 6-2, 6-2, 6-0 – contre Roger Federer, en même temps qu’ajouter 90 points précieux points à son compteur dans l’ATP Race to London. Et le numéro 1 belge n’est pas passé loin.

Solide, vif et conquérant dans l’échange, il a ainsi mené 6-5, 40-30 et deux fois avantage sur son service, puis encore 5-2, 6-5 et 7-6 dans le tie-break contre le Bâlois, très erratique, pour finir par perdre le premier set. Et le match.

Résultat des courses, David Goffin a vu l’Allemand Alexander Zverev (ATP 6), 8e et dernier qualifié virtuel, le distancer dans la lutte pour une place au Masters suite à sa victoire 6-0, 7-6 (7/4) contre le Russe Andrey Rublev (ATP 33).

Le Hambourgeois, 22 ans, compte désormais 110 points d’avance. Le Liégeois a même perdu sa 9e place au profit de Italien Matteo Berrettini (ATP 13), demi-finaliste à l’US Open, qui a battu l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 10), 7-6 (7/5), 6-4.

David Goffin tâchera de se rattraper la semaine prochaine à l’European Open, le tournoi ATP 250 sur dur d’Anvers, où il devrait être tête de série N.2 derrière le Français Gaël Monfils (ATP 11).

Source: Belga