Jesus Shoes, des Nike bénies dans lesquelles coule de l’eau du Jourdain

Et si vous décidiez d’afficher votre passion pour Jésus jusqu’au bout des pieds ? Vous pouvez simplement décider de marcher à pieds nus ou en sandales. Vous pouvez aussi craquer pour une paire de Nike 100 % dédiée au Christ et vendue près de 3.000 €.

Elles ont sobrement été baptisées « Jesus Shoes », autrement dit les chaussures de Jésus. Il s’agit d’une paire de Nike entièrement personnalisée et dédiée à Jésus Christ. Chaque basket comporte une multitude de détails. Certains sont immanquables comme le crucifix couleur or attaché aux lacets. D’autres sont plus subtiles comme l’inscription du verset 14:25 issu de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu et qui évoque l’arrivée de Jésus vers les apôtres en marchant sur la mer.

Des semelles remplies d’eau bénite

Celui ou celle qui portera ces chaussures pourra aussi en quelque sorte marcher sur l’eau. En effet, les créateurs ont inséré dans la semelle quelques centilitres d’eau sainte issue du fleuve Jourdain et bénie par un prêtre.

Cette basket n’a pas été créée et commercialisée par Nike. Il s’agit de la création d’un studio basée à Brooklyn. Seuls quelques exemplaires ont été mis en vente ce mardi 8 octobre. Même au prix de base de 1.425 $, elles ont toutes été vendues en quelques minutes.

C’est désormais déjà un modèle très prisé des collectionneurs puisque la cote actuelle des « Jesus Shoes » se situe aux alentours des 3.000 €. Sur le site spécialisé StockX, la dernière paire s’est échangée contre la modique somme de 3.811 €.