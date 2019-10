Circuit rando: À deux pas du centre de Bruxelles, la tranquille forêt de Soignes

On s’y rend en quelques arrêts de tram depuis le centre de Bruxelles, et on peut y trouver le calme presque total: la forêt de Soignes est un havre de paix en bordure de la trépidante Bruxelles.

Distance: 28 km



Dénivelé: 307m D+



Durée: 6 heures



Niveau de difficulté: 3/5

A voir sur le chemin : Au 18e siècle, le paysagiste Joachim Zinner a fait planter un grand nombre de hêtres. Ceux-ci forment aujourd’hui la majestueuse hêtraie cathédrale. Les alignements de hêtres de parfois plus de 200 ans sont particulièrement impressionnants.

Le parcours : Depuis l’arrêt Legrand, on aperçoit droit devant nous les premiers arbres du bois de la Cambre. Après s’être enfoncé sous le feuillage, et traversé quelques pelouses, on longe l’étang de la Cambre. Un bref passage sur la chaussée de la Hulpe rappelle que la ville n’est pas très loin. Fort heureusement, on plonge ensuite dans la forêt de Soignes. Là, de nombreux chemins longent à une distance raisonnable la Drève de Lorraine.

Ce long passage forestier mènera à croiser la Drève Saint-Hubert. Une fois de l’autre côté, la Drève de Lorraine devient un chemin piéton qui plonge à nouveau dans la forêt. Tout au bout, avant d’arriver au ring, on reprendra sur la gauche pour se diriger vers Gronendael et ses étangs. La gare qui s’y trouve permettra aux promeneurs pris d’un coup de fatigue de regagner plus facilement Bruxelles.

Les plus courageux reprendront leur traversée de la forêt jusqu’à l’hippodrome de Boisfort, que l’on rejoint après avoir cheminé à travers les petits reliefs de la forêt et longé quelques étangs. Il existe une multitude de chemins, et une carte peut être utile afin de ne pas s’égarer et tourner en rond. De l’hippodrome, un dernier passage forestier ramène à l’étang du bois de la Cambre, puis au réseau Stib.

Bon à savoir : Les couleurs d’automne sont toujours magnifiques. L’ampleur de la forêt de Soignes ne les rend que plus impressionnantes, notamment début novembre. Les plus imaginatifs y voient parfois une ressemblance avec les lacs et forêts… du Canada.

S’y rendre : Le plus simple est de partir de l’arrêt Legrand, que l’on a rejoint avec les trams 7, 8 et 93. Comptez moins de 15 minutes depuis la gare centrale de Bruxelles.