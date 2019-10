Une vegan porte plainte car ses amis l’obligent à manger des nuggets au poulet

Alors qu’elle n’avait plus mangé de viande depuis dix ans, une vegan de 24 ans a été escroquée par ses amis qui lui ont donné des nuggets au poulet.

L’incident a eu lieu lors d’une soirée très arrosée où cette jeune femme de 24 ans passait du temps avec ses amis. Lorsqu’ils lui ont proposé de manger des nuggets, cette dernière, hésitante, finira par accepter. Ces amis l’avaient en effet rassurée en affirmant qu’ils s’agissaient de nuggets sans viande, comme le rapporte Metro UK.

Ivre, la jeune femme ne s’est pas rendu compte que son nugget goûtait le poulet. Ce n’est que le lendemain qu’elle a découvert le pot aux roses via une vidéo de ses amis diffusée sur Snapchat. Sur les images, le paquet de nuggets est mis en évidence et on entend la jeune femme demander s’ils sont vegans. « J’ai enregistré la vidéo et je suis allée voir la police, sur base d’altération d’un aliment. Maintenant, trois de mes (anciens) amis font face à des poursuites. Selon moi, ils ont profité de mon ivresse pour m’humilier publiquement. », déplore-t-elle.