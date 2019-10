Le tueur de Halle a publié un manifeste avant la fusillade

L’auteur de l’attentat visant une synagogue à Halle a publié sur internet un «manifeste» antisémite.

L’auteur de l’attentat visant une synagogue à Halle a publié sur internet un «manifeste» antisémite, ont annoncé l’observatoire du terrorisme SITE et le quotidien Die Welt. La directrice de SITE, Rita Katz, a indiqué sur Twitter que ce document «semble avoir été créé il y a une semaine, le 1er octobre».

This manifesto document, which appears to have been created a week ago on October 1, gives yet more indication how much planning and preparation Stephan Balliet put into his attack. His self-made weapons give further suggestion of this. pic.twitter.com/MHmPeyqTKk

— Rita Katz (@Rita_Katz) October 9, 2019