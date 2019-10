Dr Cath: « Il faut conscientiser les gens et les responsabiliser »

« Dr Cath » fait son retour ce dimanche 13 octobre à la télévision pour une nouvelle émission consacrée aux animaux. Dans « Dr Cath : mission adoption », elle va tenter, aux côtés de bénévoles, de sauver des animaux maltraités et de leur trouver ensuite un foyer chaleureux et aimant.

D’après votre expérience, qu’est-ce qui amène une personne à maltraiter ou à négliger un animal ?

Sincèrement, j’ai toujours du mal à le comprendre. L’animal est un compagnon fidèle. Je pense que, soit, ce sont des gens qui sont complètement irresponsables, soit ce sont des gens qui ont un mal-être tel qu’ils sont obligés de le transmettre par la violence. En ce qui concerne la négligence, c’est plus un problème de non-connaissance. Quand vous adoptez un animal, il faut savoir ce que vous faites, si vous avez assez de temps à lui consacrer ou si vous avez assez d’espace pour le contenter. Il faut aussi réfléchir à ce qu’il mange, à comment on va le loger…

Avec les saisies, les spectateurs vont voir des images assez dures.

Oui, ils vont réellement se rendre compte de l’état dans lequel on récupère des animaux lors de saisies. Cela fait un choc de les voir comme cela. C’est un mélange de tristesse et d’horreur.

Un exemple de l’émission vous a marquée ?

Une grosse saisie m’a marquée. On s’est retrouvés avec des animaux qui avaient peur des hommes car ils ont été mis en cage pendant des semaines sans voir personne, d’autres étaient prêts à mordre. D’autres encore étaient tellement crottés qu’on ne savait pas où était la tête et où était le derrière.

On dit souvent qu’avoir un animal près de soi est bon pour le moral, c’est quelque chose que vous constatez ?

Oui, c’est un antidépresseur comme je dis toujours. Surtout pour les personnes seules, c’est encore plus flagrant. C’est leur compagnon donc ils vont leur parler même s’ils ne répondent pas. En même temps, les animaux les obligent également à sortir, à ne pas rester enfermer chez eux. Dans les familles, surtout avec des enfants, les animaux permettent aussi d’avoir des discussions. Je trouve qu’on ne parle plus assez, un animal permet d’apporter du dialogue et des discussions au sein d’une famille.

Les émissions sur les animaux sont de plus en plus nombreuses. Comment expliquez-vous cela ?

Je pense que les gens sont toujours intrigués par le comportement des animaux, ils veulent toujours en savoir plus : comment vivent-ils, est-ce qu’ils ont une intelligence, quelle va être leur réaction ? Cela leur fait aussi oublier leurs soucis et leur permet de s’évader. Il y a toujours de belles images, même si, ici, ce sera plus triste.

D’un point de vue plus personnel, c’est votre retour après plusieurs années d’absence dans une émission régulière. Qu’est-ce qui vous a donné envie de revenir ?

La condition pour que je revienne était que je sois hors de mon cabinet. Quand on m’a proposé le projet, je me suis dit que c’était une chouette idée. Je ne regrette absolument pas d’avoir participé. Pour moi, c’était très enrichissant aussi. J’ai pu me rendre compte du travail réel des bénévoles qui donnent énormément de leur énergie et de leur cœur.

Plusieurs voix se sont élevées contre le manque d’ambitions en termes de bien-être animal dans l’accord du gouvernement wallon. Vous avez un commentaire à faire sur le sujet ?

Oui, il faut se rendre compte que ce n’est pas parce que l’on nourrit et que l’on fait deux ou trois caresses à un animal que l’on respecte son bien-être. C’est beaucoup plus que ça. Il faut conscientiser les gens et les responsabiliser en leur expliquant ce qu’est le bien-être. C’est quelque chose de global qui a aussi un rapport à la fidélité, à l’intelligence, à leur sensibilité, à la douleur. Tout cela, les gens doivent le comprendre et pour y arriver, il faut en parler plus. C’est évident.

« Dr Cath : mission adoption », dimanche 13 octobre à 18h25 sur RTL TVI.

(cd)