Donald Trump accusé de contact sexuel non désiré par 25 nouvelles plaignantes

Dans un nouveau livre, de nombreuses femmes accusent le président américain Donald Trump de contacts ou de comportements sexuels non désirés, rapporte le journal britannique The Independent.

Il s’agit du livre «All the President’s Women: Donald Trump and the Making of a Predator» de Barry Levine et Monique El-Faizy, qui ont interrogé plus d’une centaine de femmes ayant croisé le milliardaire durant sa vie. Parmi elles, 26 se sont plaintes de «comportement sexuel non désiré» et 43 de comportement inapproprié.

Trump a toujours réfuté toutes les allégations de comportement sexuel inapproprié et a souvent tenté de dénigrer les femmes qui confiaient des détails sur des abus et des contacts non désirés, rappelle The Independent.