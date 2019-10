Venez vous détendre à Spa avec la SNCB !

De ses thermes à sa nature, en passant par le plus ancien casino du monde, la ville de Spa ne manque pas d’arguments pour passer un week-end de détente.

Spa est accessible en train grâce à sa gare située sur la ligne reliant Pepinster et Spa-Geronstère. Depuis Bruxelles, il faut prendre le train en direction d’Eupen et s’arrêter à la gare de Pepinster. Là, une correspondance vous amènera jusqu’à la gare de Spa, située dans le centre-ville et à quinze minutes à pied des thermes. Depuis Namur ou Charleroi, prenez le train direction Liège Saint-Lambert et arrêtez-vous à Liège-Guillemins. De là, reprenez un train jusque Pepinster et puis jusque Spa.

Une visite de Spa se conjugue parfaitement avec l’achat d’un billet week-end qui offre 50 % de réduction sur un trajet aller-retour en Belgique entre le vendredi 19h et le dimanche minuit. Pour gagner du temps, n’hésitez également pas à acheter votre ticket en ligne via le site de la SNCB : www.belgiantrain.be/fr.

