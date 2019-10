Retrouvez la forme avec deux fortifiants naturels !

La nature regorge d’ingrédients aux nombreuses vertus pour l’organisme. Songez par exemple aux bienfaits pour la santé du ginseng et du curcuma… Mais il en existe d’autres qui n’ont pas la même notoriété ! Cet article vous parle de quelques-unes de ces substances injustement méconnues.

Le guarana, un stimulant non addictif

Le guarana a de multiples appellations ! En anglais, on rencontre l’expression Brazilian chocolate, car il est possible de fabriquer une pâte qui ressemble beaucoup au chocolat au lait lorsqu’on la dilue dans une boisson. Pour les habitants de la jungle brésilienne, le mot « gueraná » signifie « partir au combat », et ce n’est pas pour rien ! Leurs ancêtres consommaient cette plante avant de se battre pour décupler leurs forces. Le guarana avait la réputation de supprimer la fatigue, et ce savoir s’est transmis de génération en génération dans ces sociétés.

De la caféine sans effet de dépendance

Et aujourd’hui, on sait pourquoi ! Tout comme le café, le guarana contient de la caféine et du magnésium, deux substances dont nous savons qu’elles aident à lutter contre la fatigue. Le guarana stimule la production d’adrénaline et prolonge sa durée d’action dans l’organisme. En outre, cette plante contient des tanins qui vous évitent le coup de mou qui frappe souvent après avoir bu du café. Cela la rend moins addictive, et évite la fébrilité qui accompagne souvent la consommation de café.

On retrouve le guarana principalement dans un grand nombre de produits pour les athlètes de haut niveau pour les soutenir pendant l’entraînement et en compétition. Mais ce tonique naturel est également disponible pour le commun des mortels, par exemple dans Vitafytea More Energy Booster Concentratie & Energie.

Augmentation de la concentration

Et ce n’est pas tout, car il est prouvé scientifiquement que le guarana contribue aussi à améliorer la concentration. Une étude comparant les effets du guarana et du ginseng, autre stimulant naturel, a montré que le guarana peut même améliorer la concentration. Le faible taux de caféine présent dans les échantillons utilisés pour l’expérience laisse supposer que d’autres composants sont à l’origine de cette augmentation de la concentration. Vous voulez profiter de ces avantages ? Essayez Vitafytea More Energy Booster Concentratie & Energie.

La damiana, la plante qui requinque

En néerlandais, la damiana est appelée « herbe d’amour mexicaine », en raison des propriétés aphrodisiaques traditionnellement attribuées aux feuilles de cet arbuste. On la retrouve dans la nature au sud-ouest des États-Unis, mais aussi en Amérique centrale et du sud. Cette plante était utilisée depuis des siècles par les Mayas pour combattre l’insomnie et la fatigue. Les Américains l’ont découverte et des études scientifiques ont permis de démontrer ses bénéfices pour la santé. Elle entre notamment dans la composition de Vitafytea More Energy Énergie Mentale & Physique.

Le saviez-vous ? le nom « damiana » n’est pas lié au prénom féminin « Damiana », mais tire son origine d’une expression latine qui signifie « celle qui dompte », en référence aux propriétés apaisantes de cette plante.

