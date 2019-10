Onze éléphants périssent en tentant de sauver un éléphanteau

Le drame s’est joué dans une cascade du parc national thaïlandais « Khao Yai », à 135km de la capitale. Onze éléphants se seraient noyés alors qu’ils essayaient à tout prix de sauver un éléphanteau. Deux membres de cette harde s’en sont miraculeusement sortis, avec l’aide des soigneurs du parc.

A l’origine, les autorités du parc avaient indiqué que six éléphants étaient morts après la chute d’un éléphanteau dans une cascade. Le bilan s’est alourdi et cinq corps de plus ont été retrouvés par les rangers.

After flying a drone over the waterfall and creek, officials found that not 6 but 11 elephants have died at the waterfall. #Elephants #Thailand #KhaoYai pic.twitter.com/WKhEJv8fKY

