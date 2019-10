Moreno De Pauw va mettre un terme à sa carrière

Le cycliste sur piste Moreno De Pauw, 28 ans, mettra un terme à sa carrière après l’hiver, a-t-il annoncé mercredi sur Instagram.

« Chers fans, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de cycliste après l’hiver », a écrit De Pauyw. « Les dernières semaines/derniers mois, j’ai senti que j’étais prêt pour de nouveaux objectifs dans ma vie et pour pouvoir passer plus de temps avec ma fille et ma famille. Je regarde mes prestations avec beaucoup de fierté. J’ai pu faire de mon hobby un métier et j’ai vécu énormement de beaux moments grâce au vélo. Je veux remercier mon équipe Sport Vlaanderen-Baloise et Belgian Cycling pour toutes les possibilités qu’ils m’ont données ces dernières années. Et bien sûr mes fans qui m’ont toujours soutenu! Je suis très motivé de terminer ma carrière en beauté et frapper encore un grand coup! Rendez-vous le mardi 12 novembre pour les Six Jours de Gand! »

De Pauw a remporté les Six Jours de Gand en 2017 aux côtés de Kenny De Ketele. Ensemble, ils ont remporté six autres Six Jours, dont ceux de Copenhague début février.

Avec De Ketele, De Pauw s’est adjugé le bronze aux Mondiaux 2017 et le bronze à l’Euro 2016.

Source: Belga