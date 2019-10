Les problèmes avec le fisc ont fait douter Messi quant à son avenir au Barça

Lionel Messi a sérieusement pensé quitter le FC Barcelone en 2013 et 2014 lorsqu’il a été impliqué dans un conflit juridique avec le fisc espagnol. C’est ce que la star argentine a confié dans une interview à une radio catalane, RAC1, mercredi.

« Dans les années 2013 et 2014, j’ai connu une très mauvaise période, avec ce qu’il se passait avec le Trésor », a déclaré Messi, qui était « fatigué et frustré » par tout ce qu’il entendait et lisait.

Cela l’a amené à envisager un départ. « Heureusement, les enfants étaient petits et ne savaient pas ce qu’il se passait. A ce moment-là, j’ai pensé partir. Je ne voulais pas quitter le Barça, mais l’Espagne car je me suis senti maltraité ici. »

Messi est finalement resté en Espagne et a conclu un accord en 2016 avec le fisc espagnol. Il a payé une amende d’un million d’euros et a écopé, tout comme son père, d’une peine de prison de 21 mois, qu’il n’avait pas à purger.

Source: Belga