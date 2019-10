Le Pays de Galles et l’Australie qualifiés, l’Ecosse y croit encore

Le Pays de Galles s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby en battant 29-17 les Fidji, mercredi, à Oita, dans le groupe D. Ce succès gallois est synonyme aussi de qualification de l’Australie, au détriment des Fidjiens. Avec respectivement 14 et 11 points en trois matchs, Gallois et Australiens sont assurés de la qualification. Les Fidji, 7 points, ont déjà disputé leurs quatre rencontres. La Géorgie (5) et l’Uruguay (4) étaient déjà éliminés.

Lors de la dernière journée, l’Australie rencontrera la Géorgie vendredi. Le Pays de Galles jouera deux jours plus tard contre l’Uruguay avec l’objectif de conserver la première place.

Ce groupe croise en quarts de finale avec le C, où l’Angleterre (15 points) et la France (13), déjà qualifiées, se disputeront la première place samedi. Dans ce groupe, l’Argentine, déjà éliminée, a achevé son parcours par un large succès sur les Etats-Unis (47-17) mercredi à Kumagaya. Demi-finalistes en 2015, les Pumas sont assurés, grâce à cette victoire, de terminer à la troisième place de la poule C, qui garantit leur présence lors de la prochaine Coupe du monde, en 2023 en France.

Dans le groupe A, l’Ecosse a remporté une victoire bonifiée sur la Russie (61-0) à Shizuoka. Le XV du Chardon est troisième du groupe avec 10 points, derrière le Japon (14) et l’Irlande (11).

Dimanche, à Yokohama, l’Ecosse devra battre le Japon et empêcher les Brave Blossoms de décrocher un point de bonus défensif pour accéder aux quarts de finale de la Coupe du monde

Source: Belga