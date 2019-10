La Syrie condamne l’incursion turque au nord-est du pays

La Syrie a condamné mercredi l’incursion turque dans la partie nord-est du pays ravagé par la guerre, contrôlée par les Kurdes, et a promis de faire face à « l’agression turque », rapportent des médias étatiques. « La Syrie condamne avec la plus grande fermeté les déclarations imprudentes et les intentions agressives du régime turc et le renforcement militaire à la frontière syrienne, constituant une violation flagrante du droit international », a relayé l’agence de presse syrienne officielle, Sana, citant une source anonyme au sein du ministère syrien des Affaires étrangères.

« La Syrie renouvelle sa détermination à faire face à l’agression turque par tous les moyens légitimes et confirme sa volonté d’accepter ses fils égarés s’ils retournent sur le chemin de la raison et de la justice », a ajouté cette source, renvoyant aux kurdes syriens.

Source: Belga