La Maison Dandoy et le Brussels Beer Project lancent une bière au spéculoos

La Maison Dandoy et le Brussels Beer Project ont lancé mercredi une bière au spéculoos et un biscuit à la bière. Tous deux sont disponibles dans chacun des points de vente de ces deux enseignes bruxelloises.

L’alliance de la bière et des spéculoos, deux spécialités belges incontournables, a été réalisée dans une volonté de rencontrer les critères d’une économie circulaire et durable, visant à réutiliser les déchets. «Cela fait partie de l’ADN de la maison depuis toujours, depuis 190 ans cette année», explique Alexandre Helson, responsable du marketing et du développement à la Maison Dandoy.

«Les anciennes générations qui sont passées au travers des guerres avaient déjà pour maître-mot de ne pas faire de gaspillage, de ne rien jeter et de réutiliser un maximum de choses. Ce sont ces valeurs héritées de nos grands-parents qui ont été inscrites dans les missions de la maison. On veut vraiment prendre nos responsabilités par rapport aux problématiques environnementales. Nos packagings sont aujourd’hui produits en Belgique via des forêts éco-responsables et on s’attaque maintenant à la problématique du plastique, en cherchant des substituts».

Le nouveau biscuit créé sera composé de 15% de drêches, qui sont des résidus du brassage des céréales. «Les drêches ont une grande valeur nutritive en termes de fibres et de protéines. C’était un déchet qui était jeté. Le biscuit a des notes de spéculoos, pour faire le lien avec la bière. C’est une pâte sablée avec des amandes».

La bière baptisée ’Tough Cookie’ sera produite sur base des spéculoos cassés lors de la production. Il s’agit d’une Stout, ou bière noire, avec des notes de noisette grillée. Elle a été infusée avec les biscuits, ce qui lui confère des accents de cannelle et clou de girofle. Plus de 30kg de brisures de spéculoos ont été utilisées pour produire 8.000 bouteilles.

Il est question de renouveler la production si cette première édition commune rencontre les goûts du public.