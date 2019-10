Des supermarchés néo-zélandais lancent des « heures calmes » pour les clients autistes

Une chaîne majeure de supermarchés néozélandaise a décidé de lancer des heures d’ouvertures plus calmes dédiées aux clients autistes. La musique sera mise sur pause, la lumière baissée et les annonces en magasins suspendues pendant ces périodes hebdomadaires, a annoncé mardi l’entreprise Countdown.

L’initiative a été prise avec le soutien de l’association Autism New Zealand et a été testée dans certains des 184 magasins de la firme cette année. Elle s’adresse aux clients autistes, mais aussi à ceux énervés par le bruit en général.

« Nos clients âgés apprécient également ces heures calmes, tout comme de nombreux ‘kiwis’ (surnom donné aux Néozélandais, NDLR), pour qui faire ses courses est généralement stressant. »

Source: Belga