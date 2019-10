Déjà 800 arrestations d’activistes d’Extinction Rebellion à Londres

Le nombre d’arrestations d’activistes du mouvement écologiste Extinction Rebellion (XR) dépasse déjà les 800 après trois jours d’actions à Londres, indique la police de la capitale britannique mercredi soir. Cela alors que l’organisation entend occuper pacifiquement un aéroport londonien durant trois jours à partir de jeudi. La police a imposé des conditions aux actions de XR, limitant les manifestations au seul site de Trafalgar Square, dans le centre de Londres, et avertissant que quiconque qui ne se conformerait pas à cette ordonnance serait « passible d’arrestation et de poursuites ».

Des dizaines de manifestants ont été arrêtés mercredi, à quelques heures de ce qu’Extinction Rebellion annonce comme « la plus grande action » parmi les perturbations du trafic routier et d’accès aux sièges du pouvoir qu’elle prévoit durant deux semaines. Elle envisage en effet « un sit-in géant pacifique afin de fermer le plus longtemps possible le (London) City Airport » à partir de jeudi.

« Nous allons nous asseoir dans et autour de l’aéroport et le submerger avec notre nombre, en utilisant simplement notre corps. Nous n’utiliserons donc pas de drones », a prévenu le groupe.

London City Airport a, de son côté, indiqué qu’il « travaillait avec [la police] pour assurer la sécurité de nos passagers, ainsi que la réduction au minimum des

perturbations ».

D’après Extinction Rebellion, l’action de mercredi a rassemblé quelque 200 mères avec leurs bébés pour un rassemblement géant devant le 10 Downing Street, la résidence londonienne du Premier ministre, lors duquel beaucoup d’entre elles ont allaité leur enfant.

source: Belga