Correa, accidenté à Spa, doit encore subir une opération avant une longue convalescence

Le pilote de Formule 2 Juan Manuel Correa, impliqué dans l’accident fatal au Français Anthoine Hubert en août à Spa-Francorchamps, doit encore subir une opération lundi prochain à Londres avant d’entamer une convalescence « qui devrait durer de dix mois à un an ». C’est ce que l’Américain a expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle il prend la parole pour la première fois depuis le tragique accident et présente « ses condoléances les plus sincères » à la famille d’Anthoine Hubert. « L’annonce a été un choc. On ne pense jamais que quelque chose comme ça puisse se produire jusqu’à ce que cela arrive », a confié Correa au sujet de la mort d’Hubert.

Le pilote de 20 ans a subi fin septembre une opération à la jambe droite de 17 heures. « Le chemin du rétablissement sera encore long », a-t-il déclaré. « Je ne sais toujours pas si je vais revenir un jour à 100%, mais je suis très reconnaissant d’être en vie. Je suis très reconnaissant envers les personnes qui m’ont accompagné ces cinq dernières semaines. »

« Une autre opération est prévue lundi prochain. Cela devrait être la dernière ici à Londres », a ajouté le jeune pilote. « Après, début novembre, je vais me rendre à Miami pour voir ma famille et commencer ma convalescence, qui devrait durer, selon les médecins, de dix mois à un an. Je ne sais pas dans quel état est mon pied, car il est bloqué par un cadre en métal et je ne peux pas le bouger. »

Le 31 août, la monoplace de l’Américain a percuté de plein fouet celle d’Hubert à Spa-Francorchamps. Correa avait été immédiatement opéré en Belgique de fractures aux jambes et d’une blessure moins grave à la colonne vertébrale. Une semaine après l’accident, il avait été transféré en Angleterre et placé dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire. Il a été extrait du coma le 21 septembre.

