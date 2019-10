Averses en cascade

Des averses qui pourront être localement intenses se développeront en de nombreux endroits, mercredi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Elles pourront être accompagnées d’un coup de tonnerre et quelques éclaircies parviendront à percer les nuages. Les maxima ne dépasseront pas 8 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés au littoral. Le vent, de secteur ouest à sud-ouest, sera modéré à assez fort, voire fort à la Côté, avec des rafales jusqu’à 50 ou 60 km/h.

En soirée et durant la nuit, des averses sont encore prévues et un coup de tonnerre n’est pas exclu à la mer. Les minima oscilleront entre 6 et 10 degrés.

Jeudi, les nuages domineront encore le ciel en matinée et aucune région n’échappera à un risque d’averse. Le temps devrait devenir plus sec dans l’après-midi et les éclaircies plus larges depuis l’ouest. Le sud du sillon Sambre-et-Meuse restera toutefois concerné par un risque de précipitations. Le thermomètre affichera environ 10 degrés sur les hauteurs ardennaises et 16 degrés sur l’ouest.

Source: Belga