Voici pourquoi il ne faut pas mettre d’eau bouillante dans une bouillotte

Sophie Mason, une Anglaise de 29 ans, a été amenée d’urgence à l’hôpital après l’ouverture d’une bouillotte qu’elle avait mise sous son legging.

L’incident a eu lieu alors que Mme Mason avait placé, comme à son habitude et lors d’une froide soirée d’automne, une bouillotte remplie d’eau bouillante à l’avant de son legging pour se réchauffer. Sauf que cette dernière s’est ouverte, déversant son liquide bouillant sur le corps de l’infortunée. « Je ne peux pas décrire vraiment ce que j’ai ressenti. Je me suis juste sentie instantanément malade », explique-t-elle à la presse britannique.

Amenée d’urgence à l’hôpital, les médecins lui ont expliqué que plusieurs de ses veines avaient explosé alors que des dizaines de cloques parsemaient son corps. « Je ne sentais plus rien dans mon estomac et mes jambes. Je me plaignais plutôt d’une douleur à la main ».

« Je souffre énormément »

Pour guérir, cette maman de quatre enfants devra subir deux greffes de peau. Une d’entre elles a déjà été effectuée la semaine dernière et a duré trois heures. « Je souffre énormément et ma mobilité est limitée. Je ne vais pas aller mieux pendants des mois (…). Mais je suis juste reconnaissante que ce soit arrivé à moi et pas à un enfant ».

Avant de conclure. « Ne soyez pas ignorants comme je l’ai été pendant des années. Ne remplissez pas vos bouillottes directement de la bouilloire. Achetez un grand peignoir, une couverture chauffante, n’importe quoi! Mais ne mettez pas de l’eau bouillante dans une bouilloire ».