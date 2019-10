Natalie Imbruglia devient maman grâce à un don de sperme

À 44 ans, l’interprète de « Torn » a mis au monde son premier enfant, un petit Max, grâce à la fécondation in vitro.

À 44 ans, la chanteuse australienne est devenue maman pour la première fois. Elle a annoncé la bonne nouvelle dans la nuit de mardi à mercredi via Instagram. « Bienvenue dans notre monde Max Valentine Imbruglia ! »

« Mon cœur est en train d’exploser ! » écrit Natalie Imbruglia, sous un adorable cliché de la main de son nouveau-né agrippée à la sienne.

Un rêve devenu réalité

Cela faisait tant d’années qu’elle rêvait de devenir maman. Natalie Imbruglia a vécu sa grossesse dans la discrétion. Elle est restée loin des paparazzis jusqu’en juillet dernier où elle a annoncé qu’elle était enceinte.

Sans donner plus de détails, la chanteuse avait révélé avoir eu recours au don de sperme et à la fécondation in vitro pour réaliser son rêve de maternité.

Depuis lors, elle n’avait dévoilé que quelque rares photos de son baby-bump. Sur l’une d’entre elles, on la voit en studio : il n’y a pas seulement un bébé, mais il y a aussi un album en route pour la chanteuse !

Les stars n’ont pas manqué de féliciter la nouvelle maman : Tina Arena, Anastacia, Kylie Minogue ou encore Sophie Elis Bextor. « Bonjour et bienvenue Max ! Tellement heureuse que tu sois arrivé en bonne santé. Et félicitations à la maman », écrit l’interprète de l’inoubliable « Murder on the dancefloor ».