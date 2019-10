Festival Alimenterre : des films autour de l’alimentation durable

Chaque année, le Festival Alimenterre se déroule dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre. Il propose au public belge francophone une sélection de documentaires qui illustrent les désordres agricoles et alimentaires.

Cette année, on retrouve à l’affiche des films comme «Soyalism» (sur la prise de contrôle de la production de viande et de céréales par l’agro-industrie), «Faut-il arrêter de manger des animaux?» (une enquête sur la possibilité de manger une viande élevée dans des conditions correctes et sans détruire l’environnement), ou encore «Minga, voix de résistances» (qui s’intéresse aux communautés qui se soulèvent pour préserver leur environnement). L’édition bruxelloise, du 9 au 13 octobre, est suivie par une tournée wallonne à Arlon, Charleroi, Liège, Mons, Namur, Ottignies et Louvain-la-Neuve. En parallèle aux projections, plusieurs débats et ateliers sont organisés.

Maryse vous parle du Festival Alimenterre Maryse Williquet organisatrice du festival Alimenterre chez SOS Faim nous parle du festival, de l'ONG qui l'organise et des liens entres les paysans et les paysannes d'ici et d'ailleurs… parce que nous sommes tou.te.s relié.e.s par notre assiette, il est temps de faire bouger les choses, même à notre échelle! Posted by Festival Alimenterre Belgique on Monday, October 7, 2019