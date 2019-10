Les Verts organisent un dialogue « Union of the State », cinq mois après les élections

Dans l’absence d’un nouveau gouvernement fédéral, le groupe Ecolo-Groen à la Chambre organisera le samedi 26 octobre, exactement 5 mois après les élections de mai dernier, un « dialogue national entre citoyens, responsables politiques et représentants de la société civile ». En clin d’oeil à l’habituel discours du Premier ministre dit de l’état de l’union (« State of the Union »), prononcé normalement le premier mardi d’octobre au parlement, l’évènement est baptisé « Union of the State ».

« Chacun et chacune pourra s’asseoir à la place des parlementaires et des ministres. En tant que représentants politiques, nous serons là pour apprendre d’eux, les écouter, et échanger », annoncent mardi les chefs de groupe Georges Gilkinet et Kristof Calvo.

La participation est limitée à 150 personnes, citoyens de tous bords, communiquent les Verts.

