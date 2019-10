Goffin bat Gasquet: « Un très bon match dans l’ensemble »

David Goffin (ATP 14) était satisfait après son entrée en lice, mardi, au tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Shanghaï, doté de 7.473.620 dollars, en Chine. Le Liégeois, 28 ans, n’a eu besoin que de 57 minutes pour écarter le Français Richard Gasquet (ATP 52) 33 ans, 6-2, 6-3.

« C’était un très bon match dans l’ensemble », a-t-il confié à Belga après sa qualification. « Même si j’ai été mené 3-1 au deuxième set, j’ai très bien joué. Je craignais un peu les conditions de jeu. On avait dû attendre toute la journée, car il avait plu, et il faisait vraiment froid et humide en montant sur le terrain. Ce n’était donc pas évident, mais j’ai pu bien gérer, revenir directement du break concédé dans le deuxième set pour gagner 6-3. Dans l’ensemble, je suis très content. »

David Goffin poursuit donc sur sa lancée en Asie après avoir atteint les demi-finales, la semaine dernière au tournoi ATP 500 de Tokyo, où il était tombé sur Novak Djokovic (ATP 1). Il rencontrera ce mercredi au deuxième tour le Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 57), 31 ans.

« Ce n’était pas évident de jouer ici dès le mardi après Tokyo, mais je me sens bien mentalement » a-t-il poursuivi. « Je joue bien. Mon tennis est présent. C’était un super niveau de jeu du début à la fin du tournoi à Tokyo et je ne retire que du positif de cette semaine. J’ai essayé d’ennuyer Novak jusqu’au bout. Simplement, il a vraiment été très, très bon. Il était très concentré, il a très bien servi également. J’ai fait mon match, mais il a été plus solide que moi. »

