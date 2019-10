Elle cherche toujours celui qui l’a sauvée lors des attentats à Zaventem

Nidhi Chaphekar fait partie des victimes des attentats tragiques survenus à l’aéroport de Zaventem le 22 mars 2016. La photo d’elle reste comme l’une des plus marquantes de ce jour noir pour la Belgique. Plus de trois ans plus tard, elle cherche encore son mystérieux sauveur.

C’est dans l’émission « Make Belgium Great Again », sur la chaîne flamande VTM, que cette Indienne quadragénaire a indiqué encore cherché celui qui l’a sauvée lors des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem. Pendant 45 minutes, un homme s’est occupé de Nidhi Chapekhar et cinq autres blessés, avant que les secours la prennent en charge. Depuis, elle est parvenue à retrouver chacune des personnes qui lui sont venue en aide, sauf cet inconnu, qu’elle tient à remercier.

« Je lui ai dit qu’il devait veiller à ce que je reste consciente, qu’il devait continuer à parler », témoigne Nidhi Chaphekar. « Je me rappelle bien de son visage car je l’avais déjà vu souvent à l’aéroport. Il portait une chemise blanche. C’était une sorte d’uniforme. Il travaillait au poste médical avancé », se souvient la victime. Dans les jours qui ont suivis, sa photo, prise par Ketevan Kardava, avait fait le tour du monde.

Ketevan Kardava correspondant en Belgique d’une chaîne géorgienne a fait la photo de Nidhi Chaphekar à #Brussels pic.twitter.com/FLAtCrF1op — Gilles Klein (@GillesKLEIN) March 23, 2016

Plusieurs appels avaient déjà été passés par VTM, en vain. L’un des journalistes de la chaîne, Faroek Özgünes a toutefois réalisé une avancée, en dévoilant un portrait-robot sur base de nombreux détails, grâce à une dessinatrice de la police néerlandaise. L’émission de dimanche soir a donc permis de diffuser le fameux portrait, afin d’enfin retrouver ce héros mystérieux.

Un call-center a été ouvert pour récolter toute information susceptible d’aider l’hôtesse de l’air indienne. Qui sait, l’inconnu lui-même rentrera peut-être directement en contact avec la chaîne, voire une des cinq autre personnes qu’il a secourues. Les renseignements peuvent être transmis par e-mail via l’adresse [email protected] ou par téléphone via le numéro 0800/113.19. Wie kent deze held? Help ons de man vinden die het leven redde van Nidhi, een Indische stewardess, tijdens de aanslagen… Posted by Make Belgium Great Again on Sunday, October 6, 2019 Un profil assez détaillé

L’homme serait âgé entre 40 et 50 ans. Il était de corpulence mince et avait des cheveux blonds, mi-longs et ondulés. L’individu parlait très bien l’anglais et parlait aussi une autre langue, que l’hôtesse de l’air n’a pas pu reconnaître, peut-être le néerlandais.