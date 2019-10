Début de l’enquête sur le terrain pour identifier l’origine de l’incendie à Rouen

Le parquet de Paris a annoncé mardi le début des investigations sur le site de l’usine Lubrizol à Rouen, l’enquête n’ayant pas encore permis à ce jour de « déterminer les causes de l’incendie ni de localiser avec certitude l’origine du sinistre » du 26 septembre. « La persistance de points chauds sur les sites concernés ne permettait pas jusqu’à présent de procéder aux constatations sur le terrain » où ont brûlé 5.253 tonnes de produits chimiques sur le seul site de l’usine, a expliqué le procureur dans un communiqué.

Les constatations de terrain qui commencent mardi « dureront plusieurs jours et visent à rechercher la zone de départ de l’incendie et à en expliquer son déclenchement », poursuit le communiqué du procureur de Paris, dont le pôle Santé publique a repris les investigations depuis une semaine, en raison notamment de leur « complexité » et de l’ampleur du sinistre.

Environ 130 plaintes ont été déposées à ce jour, « principalement du chef de mise en danger de la vie d’autrui », a précisé le procureur. Dans le cadre de l’enquête, la police judiciaire locale a « d’ores et déjà réalisé 39 auditions et saisi plusieurs dizaines de vidéos, extraites des systèmes de vidéo-surveillance, qui sont en cours d’analyse ».

De son côté, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne a assuré mardi que la société Lubrizol « devra indemniser » tous ceux qui ont souffert des conséquences de l’incendie de son usine chimique de Rouen. « La responsabilité première est celle de l’industriel. On est sur un principe de pollueur-payeur et l’industriel devra indemniser » tous les riverains et les agriculteurs, a affirmé la ministre sur RMC/BFM. « Dans le principe, ils auront à prendre en charge tous les dégâts causés par cet incendie (…) y compris les préjudices pour les agriculteurs », a insisté Elisabeth Borne. Celle-ci a par ailleurs assuré que même « s’il y a toujours des odeurs » à Rouen « toutes les analyses qu’on a eu sur l’air, sur l’eau et les sols, jusqu’à présent sur les produits agricoles, ont montré que sur tous les produits qu’on a recherchés on est en-dessous des seuils ».

Vendredi, la société Lubrizol s’était engagée à participer à la réparation des conséquences de l’incendie de son usine chimique de Rouen.

