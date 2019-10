Le bébé de Nabilla se fait attendre

La planète people a cru ce samedi que le bébé de Nabilla s’était finalement décidé à sortir du ventre de sa maman. Celle-ci était apparue paniquée, souffrant de violentes contractions, avant de ne plus donner aucune nouvelle. Elle est finalement revenue sur les réseaux sociaux le ventre arrondi, se plaignant d’une fin de grossesse difficile.

Ce n’est désormais plus qu’une question de jours, avant que le petit Milann ne sorte enfin du ventre de sa maman Nabilla. D’ailleurs, les fans de la star de téléréalité ont retenu leur souffle ce week-end, tandis que la jeune femme est apparue paniquée sur sa story Snapchat. Elle affirmait qu’elle était sur le point d’accoucher avant de ne plus donner aucune nouvelle. Pourtant, la naissance du garçon était initialement prévue le 26 octobre.

Finalement, Nabilla a fait son retour sur les réseaux sociaux lundi, apparaissant avec un ventre plus arrondi que jamais aux côtés de son compagnon Thomas Vergara. Touchée par les messages de soutien de ses fans manifestement inquiets, elle a expliqué: « J‘ai passé deux jours à la maternité parce que j’ai eu de grosses contractions, j’avais vraiment très mal. Le bébé n’était pas prêt à sortir, mon col n’était pas assez ouvert. Hier soir ils m’ont renvoyée à la maison. Je tiens bon, ne vous en faites pas. On reste positif. Je vous tiens au courant le plus possible. »

Fin de grossesse difficile

Les futurs parents de Milann devront donc se montrer patients avant d’accueillir leur petit garçon. Dans une publication Instagram, Nabilla a d’ailleurs indiqué: « Fin de grossesse difficile mais on reste positif! Bientôt tu seras parmi nous mon tout petit. » Encore un peu, rien qu’un tout petit peu de patience…