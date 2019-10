Jennifer Aniston se confie sur sa vie de célibataire

Jennifer Aniston ne semble pas pressée de retrouver l’amour. La star de Friends s’est récemment confiée sur sa vie de célibataire, expliquant notamment qu’elle détestait que ses amis lui arrangent des rencards avec des inconnus. L’actrice semble vouloir se concentrer sur sa carrière.

Jenifer Aniston est célibataire depuis son divorce avec Justin Theroux, en 2017. Depuis sa séparation, elle affirme être heureuse seule et semble ne pas vouloir faire de nouvelle rencontre. Lorsqu’un journaliste lui a demandé si elle appréciait la vie de célibataire, elle a indiqué: « Oui, je suis très occupée. Je fais la promotion de « The Morning Show » et je me prépare pour la prochaine saison. »

Le fait est que l’interprète de Rachel Green veut réellement se concentrer sur sa carrière. Ainsi, quand ses amis lui arrangent des rencards, elle déteste ça: « Ecoutez, je n’aime pas les coups arrangés. Je déteste cela. » Sa rupture avec Justin Theroux lui aurait fait réaliser qu’elle souhaite donc désormais se concentrer sur elle-même et sur sa carrière. « Elle ne parle même plus à Justin, elle ne veut pas savoir ce qu’il fait de sa vie car elle préfère se concentrer sur la sienne », a précisé au journal « The Insider » un proche de la star.

Une intimité qu’elle souhaite préserver

Jennifer Aniston avait déjà été mariée avec Brad Pitt entre 2000 et 2005. Elle avait indiqué précédemment « ne pas avoir le coeur brisé » par sa rupture en 2017 avec Justin Theroux. « Il se dit que ‘Jen ne parvient pas à garder un homme’, que ‘Jen refuse d’avoir un enfant car elle est égoïste et ne pense à sa carrière’ ou que je suis malheureuse avec le coeur brisé. D’abord, je n’ai pas le coeur brisé. Ensuite, les deux autres suppositions sont fausses. Personne ne sait ce qui se passe dans mon intimité. Personne ne se demande à quel point tout cela peut être sensible pour mon partenaire et moi. Ils ne savent pas par quoi je suis passé médicalement et émotionnellement », a indiqué l’actrice.