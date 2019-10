« TUC RAIL a cru en moi et m’a offert une belle opportunité »

Qui ? Soufiane Hadri

Âge ? 40 ans

Fonction ? Site Inspector

Entreprise ? TUC RAIL

En quoi consiste votre fonction ?

« J’effectue le suivi de l’exécution des travaux du RER (Réseau Express Régional) sur le tronçon entre Watermael et Boitsfort. Je veille à ce que la sécurité, les procédures, le cahier des charges, le planning et le budget soient correctement respectés. »

Qu’est-ce que vous appréciez dans votre job ?

« Dans ma fonction, il y a un bon compromis entre le fait d’être sur le chantier et le fait d’être au bureau. Travailler sur le projet RER est un beau challenge. À l’issue des travaux, il y aura quatre voies au lieu de deux sur ce tronçon. Cela permettra à plus de gens de prendre le train au lieu de la voiture et cela aura un effet bénéfique sur l’environnement. C’est vraiment gratifiant. Il y a aussi une bonne ambiance sur les chantiers. Nous sommes tous là pour avancer sur un même objectif. »

Quel est votre message pour les personnes qui voudraient postuler chez TUC RAIL ?

« N’hésitez pas à postuler. TUC RAIL est là pour vous former et pour vous suivre. C’est un travail varié et il y a moyen d’évoluer dans l’entreprise. Quand j’ai commencé en 2011, TUC RAIL m’a d’abord envoyé suivre une formation d’un an chez Infrabel pour apprendre à suivre l’exécution des travaux. L’entreprise a cru en moi et m’a offert une belle opportunité. »

En savoir plus ? TUC RAIL est à la recherche de différents profils.

Visitez le site jobs.tucrail.be/fr