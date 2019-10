Reprise jeudi des négociations commerciales entre Pékin et Washington

Les prochaines négociations entre les Etats-Unis et la Chine pour tenter de sortir de l’impasse de la guerre commerciale se tiendront à partir de jeudi à Washington, a annoncé lundi la Maison Blanche dans un communiqué. Comme lors des rondes de tractations précédentes, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, mèneront les discussions avec une délégation chinoise dirigée par le vice-Premier ministre, Liu He, a-t-elle précisé.

Alors que, selon les médias, les autorités chinoises ont considérablement réduit le champ des questions qu’elles sont disposées à aborder cette semaine, la Maison Blanche affirme que tous les sujets seront sur la table, y compris celui des subventions massives des entreprises d’État chinoises que Pékin ne souhaiterait plus discuter.

« Les sujets de discussion comprendront le transfert forcé de technologie, les droits de propriété intellectuelle, les services, les barrières non tarifaires, l’agriculture et l’application des lois », détaillent ainsi les services de la Maison Blanche.

« Les deux parties chercheront à développer les discussions qui se sont tenues au niveau des sous-ministres au cours des dernières semaines », expliquent-ils également. Le principe d’une rencontre avait été annoncé il y a plusieurs semaines mais jusqu’à présent, aucune date n’avait été officiellement actée.

Vendredi, Donald Trump a une nouvelle fois donné le ton: il veut « un bon accord » ou pas d’accord du tout. Et, selon lui, les Etats-Unis sont en position de force. « La Chine veut vraiment un accord » car les tarifs douaniers imposés par Washington sont en train de tuer son économie, a-t-il répété.

Le président républicain, en campagne pour sa réélection, avait déclaré le 21 septembre qu’il n’avait pas besoin d’aboutir à un accord commercial avec la Chine avant l’élection de 2020, insistant sur la bonne santé de l’économie américaine.

Pour l’heure, l’issue des tractations reste pourtant incertaine et l’économie américaine commence à pâtir des incertitudes créées par ce conflit qui dure depuis plus d’un an et demi.

