Le Néerlandais Laurens Ten Dam (CCC) retraité samedi après le Tour de Lombardie

Laurens ten Dam (CCC), 38 ans, a entamé lundi la dernière semaine d’une belle carrière de coureur cycliste professionnelle qui s’achèvera samedi au tour de Lombardie (WorldTour), la dernière course de sa dix-septième saison. Il disputera entre-temps la semi-classique italienne Milan – Turin (1.HC) mercredi. « Il ne s’agira pourtant que de mon deuxième Tour de Lombardie, et le premier dont je franchirai la ligne d’arrivée », a-t-il écrit sur le site internet officiel de l’équipe polonaise. « Je me sens en tout cas suffisamment en forme pour réussir cette gageure avant de faire la fête ». Serge Pauwels figure également parmi les coureurs retenus pour les deux courses. Ten Dam s’est préparé au Tour de Croatie (78e) la semaine dernière. « L’idéal pour aborder mes dernières courses et je l’espère bien, clôturer en beauté ma carrière », dit-il. « Mais rassurez-vous, je ne vais pas m’arrêter de rouler à vélo. Je ne sais pas s’il s’agira véritablement encore de cyclisme, mais je préfère pédaler que marcher ou courir. Je vais avoir 39 ans le mois prochain, il est donc grand temps de dire stop comme pro… »

Laurens Ten Dam, formé à la Rabobank Continentale en 2002, aura tout au long de sa carrière évolué au sein des formations Bankgiroloterij, Shimano-Memory Corp, Unibet.com, Rabobank, Belkin, LottoNL-Jumbo, Giant-Alpecin, Sunweb et CCC.

Neuvième du Tour de France en 2014, Ten Dam avait auparavant terminé huitième du Tour d’Espagne en 2012, son meilleur résultat en 18 grands tours disputés.

Il compte deux succès en carrière, le contre-la-montre de la course cycliste de Solidarité et des champions olympiques (2.1) en 2006 en Pologne et une étape du Critérium international (2.HC) en 2008.

L’équipe CCC pour Milan – Turin et le Tour de Lombardie: Victor De La Parte (Esp), Amaro Antunes (Por), Laurens ten Dam (P-B), Joey Rosskopf (USA), Simon Geschke (All), Serge Pauwels et Riccardo Zoidl (Aut).

Source: Belga