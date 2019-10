Fin de la collaboration entre le Cercle de Bruges et son entraîneur Fabien Mercadal

Et de trois ! Après Adnan Custovic, remercié par Waasland-Beveren, et Simon Davies, rétrogadé par Anderlecht au profit de Franky Vercauteren, le Français Fabien Mercadal, 47 ans, est depuis lundi le troisième entraîneur à céder sa place en Jupiler Pro League (D1A) de football cette saison. Le Cercle de Bruges, la lanterne rouge de la série avec trois points sur trente, a en effet annoncé que les deux parties se séparaient « de commun accord », deux jours après la déroute, 6-0, de samedi à Zulte Waregem. « Le Cercle de Bruges a complètement manqué son début de saison », souligne le colocataire du Stade Jan Breydel dans un communiqué. « Des entretiens entre la direction et Fabien Mercadal ont abouti à la conclusion que les deux parties souhaitaient chacune poursuivre leur voie séparement. Le Cercle de Bruges remercie Fabien Mercadal pour tous les efforts fournis à la tête de notre équipe, et lui souhaite beaucoup de succès lors de la suite de sa carrière… »

Mercadal avait succédé à son compatriote Laurent Guyot, remercié à quatre journeés de la fin la saison passée.

Il n’a même pas réussi à qualifier le Cercle pour les huitièmes de finale de la Coupe contre Rebecq (0-1), un club de D2 amateurs.

Le nom de son successeur n’a pas été annoncé.

Mais ce pourrait être un ancien coach du Standard. Mircea Rednic ou Yannick Ferrera, tous deux libres sur le marché…

Source: Belga