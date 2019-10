Euromillions Basket League – Alost-Mons reporté? Décision ce mardi

A la suite d’un problème au niveau du transfert du matricule du club d’Alost, invaincu en Euromillions Basket League, le championnat de basket belge, toutes les rencontres des Alostois côté néerlandophone ont été annulées. Concernant la D1, la décision officielle sera prise par la Pro Basketball Ligue ce mardi quant au fait de jouer ou non samedi face à Mons. Nouveau coup de tonnerre dans le basket belge. La ligue néerlandophone de basket (VBL) vient de suspendre toutes les rencontres d’Alost. En cause: un problème au niveau du transfert du matricule comme l’explique Marc Verlinden, le président de la ligue néerlandophone. « Un transfert a eu lieu entre une ex-ASBL et une nouvelle structure, sauf qu’ils ont vendu les droits à la nouvelle société sans tenir compte de la fédération ni des conséquences financières et administratives ».

En conséquence, toutes les rencontres d’Alost sont suspendues côté néerlandophone. Concernant l’équipe première qui évolue actuellement en D1 et qui doit affronter Mons samedi soir, la décision devrait tomber ce mardi. C’est la Pro Basketball Ligue qui communiquera la suite à donner à cette rencontre. « Pour le moment, il n’y a pas de conséquence sur la compétition car les rencontres sont postposées », ajoute Marc Verlinden qui précise que dans le pire des cas, le club pourrait disparaître. « C’est évidemment un scénario qu’on ne souhaite pas voir! »

Source: Belga