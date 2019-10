Les articles pour bébé en seconde main ont la cote

Plus de deux parents sur trois (69,2%) achètent une partie de leurs articles pour bébé en seconde main, révèle une enquête menée par iVOX, pour le compte de 2ememain. Cela leur permet d’économiser plus de 700 € en moyenne.

L’arrivée d’un nouveau-né pèse lourdement sur le budget des ménages. Pour la naissance d’un premier enfant, les parents belges dépensent en moyenne 2.315 €, révèle l’enquête menée par iVOX auprès de 500 (futurs) parents.

C’est pourquoi le seconde main a de plus en plus la cote, non seulement par souci d’économies mais également écologique. Le prix joue en effet un rôle déterminant pour six parents sur dix (57,2%) tandis qu’ils sont 49,1% à vouloir éviter le gaspillage.

Les vêtements en tête

Parmi les articles pour bébé les plus prisés en seconde main, les vêtements se classent en première position, avec 38,8% des achats. Viennent ensuite les jouets (37,9%), les Maxi-Cosi (26,5%), les Buggy (26,3%), puis le textile (24,5%).

L’enquête nous apprend également que près de deux tiers des jeunes parents (63,9%) revendent leurs articles pour bébé, en tout ou en partie. Plus de la moitié des répondants (51,4%) conservent une partie de ces articles, et une proportion similaire (51,1%) les donne.

Enfin, l’enquête révèle encore que quelque 71,8% des Belges déclarent aussi recevoir des articles en cadeau ou en prêt de leurs parents, amis ou connaissances.