Luc Besson sort du silence concernant les accusations de viols

Alors qu’un juge d’instruction a repris les investigations sur les accusations de viols portées contre Luc Besson, le réalisateur sort du silence. « Je n’ai jamais violé une femme de ma vie », déclare-t-il dans une interview à BFMTV. Après neuf mois d’enquête, les plaintes initiales de l’actrice Sand Van Roy avaient été classées sans suite le 25 février par le parquet de Paris, qui estimait n’avoir pu «caractériser l’infraction dénoncée dans tous ses éléments constitutifs». La comédienne avait alors déposé une nouvelle plainte, qui a débouché mercredi dernier sur l’ouverture d’une information judiciaire pour «viols», a précisé Me Francis Szpiner, l’avocat de l’actrice. « Un mensonge, de A à Z »

Resté silencieux durant de nombreux mois, Luc Besson a désormais décidé de s’exprimer dans une interview à la chaîne BFMTV. Dans cet entretien, qui sera diffusé dans son intégralité le 8 octobre, le réalisateur et producteur français dément toute accusation de viol. Cette affaire est « un mensonge, de A à Z », confie-t-il. « Je n’ai pas violé cette femme. Je n’ai jamais violé une femme de ma vie. Je n’ai jamais levé la main sur une femme. Je n’ai jamais menacé une femme. Je n’ai jamais contraint physiquement ou moralement une femme à quoi que ce soit. Je n’ai jamais drogué une femme comme j’ai pu le lire. Ceci est un mensonge », se défend-il encore.

« J’ai trahi ma femme »

Luc Besson avoue toutefois dans cette interview avoir trompé plusieurs fois sa femme, notamment avec Sand Van Roy. « J’ai des responsabilités. J’ai commis des erreurs et j’ai fait des fautes et j’ai aussi menti », admet-il avant que la journaliste ne lui demande de préciser ses propos : « J’ai menti à ma femme et j’ai menti à mes enfants. Parce que j’ai eu une relation avec cette jeune personne, une relation pendant deux ans, une relation affective. J’ai menti et j’ai trahi ma femme et mes enfants (…) Ça ne m’est pas arrivé qu’une seule fois, ça m’est arrivé plusieurs fois en 20 ans de mariage », précise-t-il.

Plusieurs accusations

Sand Van Roy avait porté plainte pour viol le 18 mai 2018. Huit autres femmes avaient par la suite accusé Luc Besson de gestes déplacés, voire d’agressions sexuelles. Beaucoup de ces faits, s’ils devaient s’avérer exacts, seraient toutefois prescrits. Une enquête préliminaire est par ailleurs également ouverte à Paris pour les accusations d’une neuvième femme, une Canadienne.