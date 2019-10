Naomi Osaka titrée à Pékin en dominant la N.1 mondiale Asleigh Barty en finale

Naomi Osaka (WTA 4), 21 ans, s’est adjugé un troisième titre cette saison en remportant le tournoi WTA Premier de Pékin, équivalent d’un Masters 1000, disputé sur surface dure et doté de 8.285.274 dollars. Elle a en effet battu la numéro un mondiale Ashleigh Barty 3-6, 6-3, 6-2, dimanche en finale. La rencontre a duré 1 heure et 51 minutes. La Japonaise, déjà lauréate de l’Open d’Australie et du tournoi d’Osaka en 2019, s’offre un cinquième titre en carrière. Elle s’était aussi imposée à Indian Wells et à l’US Open en 2018, année de son éclosion au plus haut niveau.

Malgré cette défaite, l’Australienne Barty, 23 ans, conforte sa place en tête du classement mondial.

Sa dauphine tchèque Karolina Pliskova a en effet été éliminée dès le premier tour par la Lettonne Jelena Ostapenko.

Osaka sera pour sa part troisième lundi.

La Japonaise a pris d’entrée le service de l’Australienne dans le set décisif, avant de la breaker une seconde fois à 5-2.

Barty, victorieuse à Miami, Roland Garros et Birmingham cette année, qui convoitait un septième titre, s’est finalement inclinée après avoir sauvé une première balle de match, mais pas la seconde, dans le dernier jeu.

