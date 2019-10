Mondiaux d’athlétisme – Les Cheetahs 6es, 5es, 4es et finalement 5es de leur première finale mondiale

Les Belgian Cheetahs ne sont pas prêtes d’oublier leur première finale mondiale. Dimanche soir à Doha dans l’ultime épreuve féminine des 17es Mondiaux d’athlétisme organisés au Qatar, le relais 4X400m féminin belge a franchi la ligne d’arrivée en 6e position. « C’était l’objectif en s’alignant en finale d’après notre analyse des séries », a confirmé Carole Bam après la course. Au fil des minutes une rumeur circule. La Jamaïque serait disqualifiée. On pense d’abord aux hommes, deuxièmes derrière les Etats-Unis, mais ce sont bien les femmes. Du coup, les Cheetahs se retrouvent 5es. Quelques minutes plus tard, c’est au tour Canada de subir la sentence du jury : disqualification. La Belgique devenait 4e mondiale. Pas pour très longtemps. Le jury réintégrait la Jamaïque à sa 3e place et les Cheetahs devaient se satisfaire de la 5e place. « On ne va pas refuser, évidemment », se réjouissait malgré tout la coach d’un projet qui vient fêter ses 18 … mois. Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus étaient aux anges. « En plus notre temps de 3:27.15 est proche de notre record d’hier, mieux que le précédent » soulignait Camille Laus.

« Nous étions venues pour nous qualifier pour Tokyo, on termine 5es mondiales, 3e nation européenne, on bat notre record national. C’est fantastique » résumait Hanne Claes, qui aura couru au total pas moins de 5 courses dans ces Mondiaux, les premiers de sa carrière. « Là je n’en peux plus », reconnaiossait-elle.

« On va poursuivre dans cette voie », a ajouté Camille Laus, « pour que dans deux ans, voire l’année prochaine on puisse lutter pour le podium comme les Tornados. »

Les Cheetahs, 4es de l’Euro de Berlin l’an dernier, avaient réussi le 7e chrono des séries (demi-finales) au Qatar et ainsi obtenu un des deux tickets réservés aux meilleurs chronos des équipes non directement qualifiées à la place (Top 3).

Claes, Vervaet, Couckuyt et Laus avaient établi à cette occasion un nouveau record de Belgique en 3:26.58.

Carole Bam avait choisi de conserver la même équipe dans le même ordre. « J’ai hésité entre Manon (Depuydt) et Imke (Vervaet) pour les séries. Imke a réussi un tel chrono dans celles-ci que je ne pouvais pas la retirer, je ne voulais pas briser l’équilibre de l’équipe. J’espère que cela va convaincre Imke de s’impliquer davantage dans le 400m à l’avenir. Aller aux Jeux Olympiques cela ne se refuse pas. »

Source: Belga