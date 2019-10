Mondiaux d’athlétisme – Le parcours d’Anne Zagré à Doha s’achève par une chute en demie: « Dommage, j’étais bien »

Anne Zagré n’est pas parvenue à s’extraire des demi-finales du 100m haies des championnats du monde de Doha, dimanche soir au Qatar. Elle a accroché la dernière haie « comme au Van Damme avec ma jambe de retour » et a terminé sa course à plat ventre dans le couloir voisin et était normalement disqualifiée. Comme en 2013, 2015 et 2017, elle s’arrête au seuil de la finale. « Je ne sais pas si je réalise », a poursuivi la Bruxelloise de l’Excelsior qui s’est blessée au poignet gauche, au genou droit et « à la tête, mais ça va. »

« J’étais bien. Je pense que j’aurais pu réussir mon temps de qualification pour Tokyo (12.84 NDLR). J’avais de bonnes sensations, c’est bien dommage pour moi, mes coachs. Cela ne m’arrive pas souvent d’être aussi bien en demies. J’espère que je vais arriver à dépasser cela ».

Seules les deux premières des trois courses étaient assurées de disputer la finale à 19h50 (belges). Les deux dernières places de finaliste revenaient aux autres athlètes les plus rapides sur l’ensemble des demies. La dernière place en finale est revenue à la Costaricienne Andrea Carolina Vargas en 12.65.

Anne Zagré avait réalisé le 14e chrono des séries en 12.91 secondes samedi, son meilleur temps de la saison. Son record national est de 12.71 depuis 2014.

En six participations aux championnats du monde (une dans le relais 4X100m en 2009, et cinq sur les haies hautes), le meilleur résultat d’Anne Zagré reste donc une 11e place en 2015 à Pékin grâce à son temps de 12.88 en demi-finales.

Source: Belga