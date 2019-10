Mondiaux d’athlétisme – Anne Zagré chute et est éliminée en demi-finales du 100 haies

Anne Zagré a été éliminée en demi-finales du 100 m haies des championnats du monde d’athlétisme, dimanche au stade Khalifa de Doha, au Qatar. La Bruxelloise a chuté après avoir accroché la dernière haies. Elle a franchi la ligne d’arrivée de la 3e demi-finale en 5e position avec un chrono de 13.23, avant d’être notée disqualifiée quelques minutes plus tard. Les deux premières de chacune des demies plus les deux temps les plus rapides sur l’ensemble des trois courses sont qualifiées pour la finale de dimanche soir (19h50).

La Jamaïcaine Danielle Williams a été la plus rapide des séries en 12.41.

Source: Belga