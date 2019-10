Les Belges à l’étranger – Wolverhampton et Leander Dendoncker infligent sa deuxième défaite à Manchester City

Walverhamton a infligé dimanche à Manchester City sa deuxième défaite de la saison (0-2) dans le cadre de la 8e journée du championnat d’Angleterre de football. Leander Dendoncker a joué tout le match avec les Wolmves tandis que Kevin De Bruyne blessé était absent chez les Citizens. Servi à deux reprises par Raul Jimenez, Adama Traore a signé un doublé en fin de match (90e, 90e+2). Au classement, Manchester City est 2e avec 16 points, à huit longueurs de Liverpool auteur d’un sans faute jusqu’ici. Wolverhampton (10 points) est en 12e position.

Monté au jeu (84e), Michy Batshuayi a inscrit le dernier but de Chelsea vainqueur à Southmpton (89e, 1-4). Tammy Abraham (17e, 0-1), Mason Mount (24e, 0-2) et N’golo Kanté (40e, 1-3) avaient déjà frappé avant lui. Danny Ings a inscrit le but des visités (30e, 1-2). Chelsea (14 points) et 5e et Southampton (7), qui reste sur trois défaites, occupe la 16e position.

En Italie, Cagliari est allé prendre un point à l’AS Rome (1-1). Titulaire, Radja Nainggolan est sorti à la 73e alors que le score était acquis. Sur penalty, Joao Pedro (26e, 0-1) a donné l’avance aux Sardes mais la Roma a égalisé sur unn autogaol de Luca Ceppitelli (31e, 1-1). Après 7 journées, Cagliari (11 points) est 7e et l’AS Rome (12) 5e.

Timothy Castagne était dans le onze de base de l’Atalanta, qui s’est imposée face à Lecce (3-1). Duvan Zapata (35e, 1-0), Alejandro Gomez (40e, 2-0) et Robin Gosens (56e, 3-0) ont mis l’équipe de Bergame à l’abri malgré un but de Fabio Lucioni (86e, 3-1). Avec 16 points, l’Atalanta est 3e et Lecce (6 points) 18e.

Jordan Lukaku et Silvio proto sont restés sur le banc de La Lazio, qui a partagé l’enjeu à Bologne (2-2). Les Romains (11 points) sont 6e et les Bolognais (9) 11e.

En Allemagne, Wolfsburg, sans Koen Casteels blessé, s’est imposé 1-0 face à l’Union Berlin grâce à un but de Wout Weghorst (69e). Après 7 journées, les Loups restent en haut du classement (2e) avec 15 points, un de moins que Mönchengladbach. Le club de la capitale (4) est 16e.

