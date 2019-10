Le Kazakh Gennady Golovkin bat Sergyi Derevyanchenko et s’empare des titres IBF et WBO

Le Kazakh Gennady Golovkin a remporté les ceintures WBO et IBF vacantes des poids moyens (-72,574 kilos) en battant aux points l’Ukrainien Sergiy Derevyanchenko, au terme d’un combat très indécis samedi à New York. Donné largement favori avant de retrouver le Madison Square Garden où il s’était déjà imposé six fois en autant de combats, Golovkin a eu plus de mal à s’imposer que prévu, la victoire lui ayant toutefois été attribuée à l’unanimité des juges (114-113, 115-112, 115-112).

Un résultat contesté par les sifflets d’une partie du public. Mais le boxeur de 37 ans a tout de même assumé son statut pour ajouter un 40e succès, dont 35 avant la limite, en 41 combats, pour une défaite.

Et quelle défaite, puisqu’elle remonte à novembre 2018 où il avait vécu une énorme désillusion à Las Vegas contre le Mexicain Saul « Canelo » Alvarez, qui lui avait ravi ses titres WBC et WBA.

Golovkin, qui brûlait de se voir accorder une revanche, n’a pas été exaucé, « Canelo » ayant préféré se lancer un autre défi en grimpant de deux catégories pour combattre le Russe Sergey Kovalev, champion WBO des mi-lourds (-79,378 kilos) le 2 novembre à Las Vegas.

Mais face à Derevyanchenko, « GGG » a eu un vrai combat malgré un premier round tonitruant qui l’a vu envoyer à terre son adversaire avec un bel enchaînement uppercut, crochet du gauche.

Après un autre crochet violent ayant provoqué une large coupure sur l’arcade sourcilière droite de l’Ukrainien, l’issue du combat a semblé inéluctable et rapide.

Mais face à l’urgence de la situation, Derevyanchenko a lâché ses coups, considérant qu’un K.O. deviendrait son seul scénario de victoire possible. Et, sans calculer, il a fait douter Golovkin avec quelques coups puissants dont un crochet au foie au 5e round qui lui a coupé le souffle.

Sous les yeux de Wayne Rooney, Derevyanchenko, qui a fini l’oeil droit très gonflé, a certes cédé aux points, sa deuxième défaite en 15 combats, mais il a gagné le respect et les vivats d’un MSG pourtant acquis à la cause de Golovkin avant ces douze rounds.

« Je veux boxer. Je suis un combattant, je veux faire d’énormes combats », avait déclaré très déterminé le Kazakh avant d’affronter Derevyanchenko.

Il a été servi, mais ce n’est pas le grand Golovkin qui est redevenu champion des poids moyens samedi.

Celui d’avant « Canelo » n’aurait certainement pas laissé l’Ukrainien revenir dans le combat.

Source: Belga