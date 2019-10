Kevin Borlée parmi les six nouveaux élus à la Commission des athlètes de l’IAAF

A quelques heures de disputer la finale du relais 4X400m, Kevin Borlée a appris une bonne nouvelle. Il est désormais membre de la Commission des athlètes de la fédération internationale d’athlétisme (IAAF) pour les quatre prochaines années. Le vice-champion d’Europe du 400m, âgé de 31 ans, a été élu par ses pairs au cours de l’élection qui s’est déroulée pendant les Mondiaux de Doha. Deux tiers des 1833 athlètes présents au Qatar ont participé au scrutin qui se tenait pendant la durée des championnats dans les différents hôtels officiels où logeaient les délégations.

Ils avaient à choisir six des quinze candidats proposés.

Le résultat, révélé dimanche, a été le suivant: Renaud Lavillenie (Fra, perche) 627 voix, Valerie Adams (N-Z, poids) 613, Bernard Lagat (USA, fond) 589, Kevin Borlée (Bel, 400m) 572, Katerina Stefanidi (Grè, perche) 556, Aisha Praught-Leer (Jam, demi-fond) 438.

Ces six nouveaux membres rejoignent les six membres à qui il reste deux années de mandat : Inaki Gomez (Can), Kim Collins (Skn), Adam Kszczot (Pol), Thomas Rohler (All), Ivana Spanovic (Ser) et Benita Willis (Aus).

N’ont pas été élus : Majd Eddin Ghazal (Syr), Habiba Ghribi (Tun), Thijmen Kupers (P-B), Nooralotta Neziri (Fin), Olga Rypakova (Kaz), Olha Saladukha (Ukr), Goldie Sayers (G-B), Su Bingtian (Chn) et Michel Tornéus (Suè)

Par ailleurs, le Conseil de l’IAAF (le gouvernement) se réserve le droit de désigner jusqu’à six autres membres supplémentaires dans cette Commission des athlètes afin d’assurer une plus grande diversité. Les candidats doivent se faire connaître pour le 18 octobre.

Le président ou la présidente de la Commission des athlètes ainsi qu’un de ses membres (de l’autre sexe) ont droit de vote au sein du Conseil de l’IAAF.

Source: Belga